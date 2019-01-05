Автолюбительница на Renault под Саратовом разбилась об фуру Mersedes
ДТП произошло в Калининском районе
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Днем 4 января ДТП с пострадавшими случилось в Калиниском районе Саратовской области.
В 13.15 на 622 км автоподъезда к Саратову от трассы М-6 «Каспий», 54-летняя женщина за рулем Renault Sandero врезалась в фуру Mersedes Actros с полуприцепом.
53-летний водитель грузовика не пострадал, а вот водительнице и 24-летней пассажирке французского авто, которые получили травмы, понадобилась медицинская помощь.