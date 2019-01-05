2019-01-05T11:52:28+03:00
Происшествия

Автолюбительница на Renault под Саратовом разбилась об фуру Mersedes

ДТП произошло в Калининском районе
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем 4 января ДТП с пострадавшими случилось в Калиниском районе Саратовской области.

В 13.15 на 622 км автоподъезда к Саратову от трассы М-6 «Каспий», 54-летняя женщина за рулем Renault Sandero врезалась в фуру Mersedes Actros с полуприцепом.

53-летний водитель грузовика не пострадал, а вот водительнице и 24-летней пассажирке французского авто, которые получили травмы, понадобилась медицинская помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волжском районе Саратова пьяный вор рассыпал украденное золото на улице
Под Марксом водитель Toyota покалечил людей в ВАЗе
Отключена вода на Танкистов и в Пугачевском поселке
В аэропорту Саратова произошла задержка и отмена рейсов
Ночью в Энгельсском районе произошел пожар
Прокуратура внесла представление мэру Саратова за плохую уборку снега
В субботу в Саратове ожидается снегопад и гололедица
Саратовские следователи выясняют причину смерти мужчины при пожаре в Заводском районе
Снежные заносы закрыли для грузовиков федеральную трассу в Саратовской области
На пожаре в Заводском районе погиб человек. Подробности
В Саратове из горящей пятиэтажки эвакуируют людей [фото]
В Балаково такси «Метро» врезалось в пассажирский автобус [фото]
Автобус стал самым популярным транспортом в регионе
В Саратовской области внутренний туристский поток достиг 1 000 000 человек
Руководители МЧС региона проиграли ветеранам [фото]
В Саратове ожидается сильный снегопад
В Саратовской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз» [фото]
В Саратове задержали 19-летнюю воровку