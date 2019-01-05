В Волжском районе Саратова пьяный вор рассыпал украденное золото на улице
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, 4 января удалось раскрыть предновогоднюю кражу, совершенную в Волжском районе города.
В квартире одного из домов по улице Новосоколовогорская после совместных возлияний со знакомыми в 27 по 29 декабря, хозяйка недосчиталась золотых украшений на общую сумму 30 тысяч рублей.
С заявление в полицию она обратилась только 3 января. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.
За совершение этого преступления на следующий день, 4 января, задержали 42-летнего безработного. Ранее несудимый мужчина признался в краже, но похищенное вернуть не смог. Неудачливый вор объяснил, что в состоянии алкогольного опьянения растерял золото на улице.
Мужчина отпущен до суда под подписку о невыезде.