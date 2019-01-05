В Волжском районе Саратова пьяный вор рассыпал украденное золото на улице

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:42:43+03:00

Золото мужчина украл у знакомой, изделия пока не найдены

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Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, 4 января удалось раскрыть предновогоднюю кражу, совершенную в Волжском районе города.

В квартире одного из домов по улице Новосоколовогорская после совместных возлияний со знакомыми в 27 по 29 декабря, хозяйка недосчиталась золотых украшений на общую сумму 30 тысяч рублей.

С заявление в полицию она обратилась только 3 января. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

За совершение этого преступления на следующий день, 4 января, задержали 42-летнего безработного. Ранее несудимый мужчина признался в краже, но похищенное вернуть не смог. Неудачливый вор объяснил, что в состоянии алкогольного опьянения растерял золото на улице.

Мужчина отпущен до суда под подписку о невыезде.