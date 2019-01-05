2019-01-05T09:57:55+03:00
Происшествия

В аэропорту Саратова произошла задержка и отмена рейсов

Отменяются и задерживаются рейсы «Аэрофлота»
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В саратовском аэропорту 5 января произошла задержка и отмена рейсов.

По информации регионального МЧС задержка рейсов утром связана с погодными условиями.

- В связи с погодными условиями в аэропорту «Саратов» произошла задержка рейсов. Задерживается прибытие 4 рейсов, — сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

По данным онлайн-табло «Саратовских авиалиний», на момент публикации новости, отменены два рейса авиакомпании «Аэрофлот» - прилет в Саратов СУ-1356 из Москвы в 6.45 и вылет рейса СУ-1357 в 10.20.

Кроме этого пока числится в задержанных рейс «Аэрофлота» СУ-1360 вылет из Москвы в Саратов отложен с 9.40 на 13.30.

Также задержан рейс СУ-1356 из Саратова в московский аэропорт «Шереметьево». С планируемых 13.25 вылет перенесен на 18.05.

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