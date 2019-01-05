Ночью в Энгельсском районе произошел пожар
В 4.30 утра пожарные выехали в село Узморье
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Минувшей ночью, 5 января в Энгельсском районе Саратовской области произошел пожар.
Сигнал о возгорании в селе Узморье поступил дежурному МЧС в 4.33 утра.
На тушение выехали 2 единицы техники и 7 пожарных.
Выяснилось, что горели надворные постройки на улице Рубная. Огонь успел охватить 40 кв. метров площади строений. Спустя два часа возгорание было ликвидировано, его причины устанавливаются.
Как сообщили в ГУ МЧС, пострадавших на пожаре нет.