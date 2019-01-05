2019-01-05T09:45:22+03:00
Происшествия

Ночью в Энгельсском районе произошел пожар

В 4.30 утра пожарные выехали в село Узморье
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Минувшей ночью, 5 января в Энгельсском районе Саратовской области произошел пожар.

Сигнал о возгорании в селе Узморье поступил дежурному МЧС в 4.33 утра.

На тушение выехали 2 единицы техники и 7 пожарных.

Выяснилось, что горели надворные постройки на улице Рубная. Огонь успел охватить 40 кв. метров площади строений. Спустя два часа возгорание было ликвидировано, его причины устанавливаются.

Как сообщили в ГУ МЧС, пострадавших на пожаре нет.

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