Саратовские следователи выясняют причину смерти мужчины при пожаре в Заводском районе

5 Янв. 2019 2019-01-05T00:18:13+03:00

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Следственный отдел по Заводскому району Саратова начал доследственную проверку по факту гибели на пожаре 53-летнего мужчины. Как мы уже сообщали, в минувшую пятницу 4 января, вечером, в пятиэтажном общежитии, расположенном на Новоастраханском шоссе произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже.

- По предварительным данным, 4 января 2019 года, в вечернее время, в пятиэтажном общежитии, в Заводском районе Саратова произошло возгорание в одной из комнат на втором этаже. Один из жильцов общежития бросился в комнату, чтобы оказать помощь находившимся там людям. Ему удалось спасти женщину. Однако из-за сильного задымления в помещении он больше никого не увидел, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали жителей общежития и потушили пожар. После этого в одной из комнат, где возникло возгорание было обнаружено тело 53-летнего мужчины со следами ожогов.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Основной версией его гибели является отравление продуктами горения. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.