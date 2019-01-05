2019-01-05T08:08:50+03:00
Общество

Прокуратура внесла представление мэру Саратова за плохую уборку снега

Руководители управляющих компаний города предупреждены об уголовной ответственности
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Весь Саратов увешан новогодними сосульками. Прокуратура - противВесь Саратов увешан новогодними сосульками. Прокуратура - противФото: Александр Уриевский
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Прокуратура Саратова и районов города провели массовую проверку уборки областного центра от снега и льда.

Выездные проверки работы местных чиновников и управляющих организаций прошли по поручению прокурора области Сергея Филипенко.

- Выявлены многочисленные факты ненадлежащей уборки снега в местах общего пользования, с кровлей зданий и сооружений. …Граждане вынуждены двигаться по тротуарам, которые покрыты высоким слоем снега, а также льда. А в некоторых случаях пешеходам приходится выходить на проезжую часть автомобильных дорог. Серьезную угрозу также представляют висящие на крышах домов сосульки и образовавшаяся наледь, — сообщили по результатам в пресс-службе надзорного органа.

Мэру Михаилу Исаеву внесено представление, в котором поставлен вопрос об очистке мест общего пользования от снега. В прокуратуре указали чиновникам, что городской жилищный контроль неадекватно реагирует на бездействие управляющих компаний.

Со своей стороны, прокуроры предупредили руководителей управляющих организаций об уголовной ответственности за неочищенные от сосулек крыши.

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