Снежные заносы закрыли для грузовиков федеральную трассу в Саратовской области

4 Янв. 2019 2019-01-04T23:49:11+03:00

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Вечером 4 декабря с 20:00 до особого распоряжения закрыт проезд на федеральной трассе А-298 в Озинском районе Саратовской области. Обь этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», подведомственном Росавтодору. Проезд закрыт в районе поселка Столяры, который расположен недалеко от райцентра.

- На участке км 311+540 – км 323+500 трассы А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан закрыто движение для транзитных транспортных средств на выезд из России, — говорится в сообщении Росавтодора.

При этом в федеральном агентсве сообщили, что движение перекрыто «в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Республики Казахстан».