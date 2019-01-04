В Саратове из горящей пятиэтажки эвакуируют людей [фото]

4 Янв. 2019 2019-01-04T21:11:07+03:00

Во время эвакуации из многоэтажки вывели 55 человек

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Сегодня, буквально час назад, в Заводском районе из-за пожара в пятиэтажке началась эвакуация людей.

- Сегодня в 20:18, на пульт дежурного поступило сообщение о загорании в 5-этажном кирпичном одноподъездном жилом доме на улице Новоастраханская, 34, – срочно сообщили «КП-Саратов» в региональном МЧС.

Возгорание произошло на 2-м этаже дома.

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Сейчас людей эвакуируют, подробности выясняются. По свидетельству собственного корреспондента «КП-Саратов» с места события, при тушении пожара, во время установки лестницы были выбиты стекла в одной из квартир. На месте происшествия уже работают сотрудники «скорой» помощи.

В 21:26 пожар был полностью локализован. Возгорание произошло в комнате на площади 45 квадратных метров. Во время тушения пожара эвакуировали 55 человек, пострадавших нет. На место происшествия выезжали 6 пожарных расчетов.