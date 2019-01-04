В Балаково такси «Метро» врезалось в пассажирский автобус [фото]

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:05:36+03:00

Таксист и водитель ПАЗа разъехались по мировому соглашению

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Сегодня в Саратовской области произошло очередное ДТП с участием автомобиля такси. В Балаково водитель такси «Метро» столкнулся с пассажирским автобусом на самом дальнем крае встречной полосы.

- ДТП с участием такси «Метро» и маршрутного автобуса №9 произошло сегодня днем, на улице Ленина, – рассказали «КП-Саратов» очевидцы, пользователи социальной сети ВКонтакте, группы «Дороги Балаково». –Водитель такси либо уходил от столкновения с третьим автомобилем, либо пытался развернуться, – предположили пользователи.