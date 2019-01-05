В субботу в Саратове ожидается снегопад и гололедица

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:05:33+03:00

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Сегодня в области ожидается снежная погода. Саратовский Гидрометцентр обещает днем обильный снегопад, а также сильный ветер, метель и гололедицу.

- 5 января на территории области и в Саратове ожидается снегопад. Порывы южного ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Также в регионе будет наблюдаться гололед, а на дорогах снежные заносы, – рассказали «КП-Саратов» в Гидрометцентре.

Метеорологи обещают температуру днем от 0 до -5 градусов.