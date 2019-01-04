2019-01-04T18:04:27+03:00
Общество

Автобус стал самым популярным транспортом в регионе

За прошедший 2018 год этим видом транспорта воспользовались более 117 миллионов человек
Тимур Гадеев
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За 11 месяцев 2018 года в Саратовской области перевезено 117,6 млн человек. На регулярных маршрутах области и города работает более 2800 автобусов и микроавтобусов.

- В этом году транспортными предприятиями за свой счет приобретено 149 единиц пассажирского транспорта на сумму более 239 млн рублей. Услугами саратовского автовокзала ежегодно пользуется свыше 2 млн пассажиров, – рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Также активно саратовцы пользуются и пригородным железнодорожным транспортом. Наиболее популярные направления - Саратов-Пенза, Саратов-Ртищево, Саратов-Аткарск, Саратов-Татищево, Саратов-Тарханы и другие. За прошедший год пригородным железнодорожным транспортом перевезено более 3 млн пассажиров.

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