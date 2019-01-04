2019-01-04T17:47:05+03:00
Общество

В Саратовской области внутренний туристский поток достиг 1 000 000 человек

За последние пять желающих посетить наш регион стало вдвое больше
Тимур Гадеев
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По последним данным в 2018 году внутренний туристский поток в Саратовской области достиг миллиона человек. За последние 5 лет этот показатель вырос два раза.

По предварительной оценке, в 2018 году внутренний туристский поток в Саратовской области составил 1 миллион человек. За последние 5 лет он увеличился почти в 2 раза.

- Результаты работы на лицо. Туристский поток значительно увеличился и, в 2018 году составил миллион человек. Это наш совместный труд: власти, бизнеса и, конечно, всего населения Саратовской области, которой во все времена славилось своей гостеприимностью, – подчеркнула «КП-Саратов» Виктория Бородянская, председатель комитета по туризму Саратовской области.

В 2018 году впервые в области был создан Комитет по туризму, сейчас создается Туристский информационный центр, к работе по развитию туризма подключились муниципальные районы, некоммерческие организации, масштабное бизнес-объединение Торгово-промышленная палата области.

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