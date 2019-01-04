2019-01-04T17:21:38+03:00
Спорт

Руководители МЧС региона проиграли ветеранам [фото]

В Саратове прошел новогодний турнир по мини-футболу и товарищеский матч по волейболу
Тимур Гадеев
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Саратовские пожарные поборолись между собой за звание победителя в соревнованиях по мини-футболу, а руководство МЧС проиграли товарищеский матч по волейболу ветеранам.

- Физкультурно-массовая и спортивная работа, несомненно, помогает пожарным в профессиональной деятельности, сплачивает и объединяет коллектив, – рассказал «КП-Саратов» Юрий Радчук, ВриО начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Победу в новогоднем турнире по мини-футболу в упорной борьбе завоевала команда Специализированной пожарно-спасательной части. Второе место заняла команда 3-ого отряда ФПС по Саратовской области, третье место заняла команда управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

А в товарищеском матче по волейболу между руководством ведомства и ветеранами победа досталась команде ветеранов МЧС региона.

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