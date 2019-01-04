В Саратовской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз» [фото]

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:36:28+03:00

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В Петровске во время новогодних каникул полицейские вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой побывали на катке и поздравили детей и взрослых с новогодними праздниками.

- И дети и взрослые с удовольствием рассказывали сказочным персонажам стихи, а те вручали им сладости, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В свою очередь Николай Колчин, инспектор ПДН, лейтенант полиции напомнил взрослым и детям об основах безопасного поведения, пожелал всего самого наилучшего мира и благополучия.