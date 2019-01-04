В Саратове задержали 19-летнюю воровку
Возбуждено уголовное дело
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Полицейские Ленинского района по подозрению в краже задержали 19-летнюю девушку.
- В полицию с заявлением обратился представитель торговой точки расположенной в торгово – развлекательном центре. Который сообщил, что неизвестный путем свободного доступа похитил товар на сумму 6851 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В ходе оперативных мероприятий была задержана 19-летняя девушка. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.