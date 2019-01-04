За 2018 год областная ветеринарная служба выявила более 1400 нарушений
Сумма штрафов составила более 1 млн рублей
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За прошедший 2018 ветинспекторами проведено 132 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- В целом, в 2018 году было выявлено 1471 нарушение ветеринарного законодательства. К административной ответственности привлечено 143 должностных лица, а также шесть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов составила более 1 млн рублей, – рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области.
С целью пресечения несанкционированной продажи животных и продукции животного происхождения госинспекторами управления ветеринарии проведено 159 рейдов.