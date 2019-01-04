2019-01-04T15:37:19+03:00
Здоровье

Минздрав Саратовской области призывает быть осторожнее

Уличный травматизм возрастает зимой на 15%
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лучшая профилактика зимних травм – это осторожность и осмотрительность. В этом уверяют сотрудники регионального минздрава.

- Зимой уличный травматизм сезонно возрастает. Согласно статистике, подобные травмы составляют до 15% случаев временной нетрудоспособности. В это время преобладают ушибы, переломы костей и вывихи. Около 80% пострадавших находятся в трудоспособном возрасте. Дети возрастом до 15 лет составляют 2%, а лица старше 60 лет — около 8%, – рассказали «КП-Саратов» в региональном минздраве.

Также чиновники минздрава дают пошаговую инструкцию, как надо правильно падать в условиях гололеда.

Так, если поскользнувшись, вы потеряли равновесие, нельзя приземляться на выпрямленные руки. Необходимо сгруппироваться и сделать поворот в сторону, так, чтобы удар пришелся в боковую поверхность туловища. Если же вы падаете на спину, то необходимо прижать подбородок к груди, а руки раскинуть как можно шире. Это обезопасит вас от черепно-мозговой травмы.

Чистка тротуаров и дорог в список рекомендаций к снижению уличного зимнего травматизма минздравом Саратовской области не включена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз» [фото]
В Саратове задержали 19-летнюю воровку
За 2018 год областная ветеринарная служба выявила более 1400 нарушений
Из-за снегопада в Новоузенском районе застряли четыре машины
В связи со снегопадом в Саратовской области задерживают поезда
На трассе под Пугачевом автомобиль с детьми застрял в кювете [фото]
По факту гибели мужчины на пожаре в Саратове началась доследственная проверка [фото]
В Балаково мошенники похитили деньги с карты при покупке компьютерного стола
Блогер Николай Панков о трагедии в Магнитогорске: Большое человеческое спасибо смелым и решительным людям
Юные саратовские спортсмены получили новогодние подарки от «Единой России»
В Саратовских МФЦ будут консультировать по вопросам защиты прав потребителей
В Базарном Карабулаке рецидивист похитил деньги во время боя курантов
Саратовские Росгвардейцы нашли пропавшую школьницу [фото]
В Пугачеве задержали похитителя из продуктовых магазинов
Пожарные предотвратили возгорание жилого дома и автомобиля
В Энгельсе задержали мужчину за разбой
В Саратове за кражу постельного белья задержан 70-летний рецидивист
Блогер Николай Панков: Не пинайте дохлого льва
На автоподъезде к Саратову столкнулись Mazda и Mercedes
9,7 тыс. семей Саратовской области получают компенсацию по ипотеке
Дом на Новоузенской заливает кипятком из-за порыва теплотрассы