Минздрав Саратовской области призывает быть осторожнее

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:37:19+03:00

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Лучшая профилактика зимних травм – это осторожность и осмотрительность. В этом уверяют сотрудники регионального минздрава.

- Зимой уличный травматизм сезонно возрастает. Согласно статистике, подобные травмы составляют до 15% случаев временной нетрудоспособности. В это время преобладают ушибы, переломы костей и вывихи. Около 80% пострадавших находятся в трудоспособном возрасте. Дети возрастом до 15 лет составляют 2%, а лица старше 60 лет — около 8%, – рассказали «КП-Саратов» в региональном минздраве.

Также чиновники минздрава дают пошаговую инструкцию, как надо правильно падать в условиях гололеда.

Так, если поскользнувшись, вы потеряли равновесие, нельзя приземляться на выпрямленные руки. Необходимо сгруппироваться и сделать поворот в сторону, так, чтобы удар пришелся в боковую поверхность туловища. Если же вы падаете на спину, то необходимо прижать подбородок к груди, а руки раскинуть как можно шире. Это обезопасит вас от черепно-мозговой травмы.

Чистка тротуаров и дорог в список рекомендаций к снижению уличного зимнего травматизма минздравом Саратовской области не включена.