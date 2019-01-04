В связи со снегопадом в Саратовской области задерживают поезда

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:57:39+03:00

К уборке снега на перегонах и станциях привлечено более 450 работников

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На ПривЖД ведутся непрерывные снегоуборочные работы. В Саратовском и Волгоградском регионах Приволжской магистрали круглосуточно ведется очистка железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов.

- Для уборки снега задействованы порядка 30 единиц специализированной снегоуборочной техники. Основные работы по оперативной уборке снега ведутся на всех станциях Саратовского железнодорожного узла, расчищаются железнодорожные пути, междупутья и пассажирские платформы, – рассказали «КП-Саратов» в Приволжской железной дороге.

К уборке снега на перегонах и станциях привлечено более 450 работников. В связи с этим каждого работника обеспечили утепленной спецодеждой, и необходимым инвентарем.

В связи со сложными погодными условиями задержаны пригородные и пассажирские поезда:

№ 105 сообщением Волгоград – Нижневартовск;

№ 104 сообщением Саратов – Уфа;

№ 46 сообщением Екатеринбург – Кисловодск;

№ 14 сообщением Саратов – Адлер.

Работники Приволжской железной дороги круглосуточно отслеживают ситуацию на железной дороге и готовы в любой момент перебросить необходимую технику и людей на наиболее заснеженный участок.