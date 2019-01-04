В Балаково мошенники похитили деньги с карты при покупке компьютерного стола

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:45:23+03:00

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В Балаково 28-летняя девушка лишилась 14 тысяч рублей при продаже компьютерного стола через интернет.

- Со слов потерпевшей она разместила в интернете объявление о продаже компьютерного стола. После этого ей на мобильный телефон позвонил якобы покупатель и попросил для оплаты товара продиктовать реквизиты банковской карты, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

После того как потерпевшая передала данные мошенникам, с ее карты были списаны 14230 рублей. По данному факту полицейские проводят проверку.