Блогер Николай Панков о трагедии в Магнитогорске: Большое человеческое спасибо смелым и решительным людям

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:20:09+03:00

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Депутат посвятил трагедии в Магнитогорске пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Поисково-спасательные работы в Магнитогорске завершены. Трагедия потрясла всю страну. Но и показала профессионализм наших спасателей, готовность всех структур к ликвидации последствий. Благодаря этому удалось оперативно разобрать завалы, госпитализировать выживших. Спасти жизнь ребёнка и сделать все для сохранения его здоровья. Вся страна переживала за магнитогорцев, волонтёры оказывали помощь. Скорбя о погибших, люди приносили цветы. Наша сплочённость как нации, лучшие человеческие качества проявились в эти дни. Соболезнования погибшим и пострадавшим, их семьям. Большое человеческое спасибо смелым и решительным людям, которыми гордится страна.