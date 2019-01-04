В Базарном Карабулаке рецидивист похитил деньги во время боя курантов

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:19:43+03:00

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Полицейские Базарного Карабулака задержали рецидивиста похитившего деньги в новогоднюю ночь

- Согласно заявлению от 59-летнего потерпевшего, он оставил деньги в куртке без присмотра, чтобы поднять бокалы во время боя курантов 1 января в 12:00. После этого он обнаружил пропажу 6000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По горячим следам был задержан один из участников застолья – 56-летний ранее судимый за кражи мужчина. Согласно показаниям подозреваемого, все деньги он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.