В Базарном Карабулаке рецидивист похитил деньги во время боя курантов
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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Полицейские Базарного Карабулака задержали рецидивиста похитившего деньги в новогоднюю ночь
- Согласно заявлению от 59-летнего потерпевшего, он оставил деньги в куртке без присмотра, чтобы поднять бокалы во время боя курантов 1 января в 12:00. После этого он обнаружил пропажу 6000 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По горячим следам был задержан один из участников застолья – 56-летний ранее судимый за кражи мужчина. Согласно показаниям подозреваемого, все деньги он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.