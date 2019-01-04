Пожарные предотвратили возгорание жилого дома и автомобиля
В результате происшествия сгорела только веранда
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Накануне 3 января пожарные спасли от пожара частный дом и автомобиль.
- Вчера в 15:04, поступило сообщение о загорании на хуторе Бартоломеевский в Саратовском районе, пристройки к дому по улице Заречная. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, – рассказали «КП-Саратов» в областном МЧС.
В 16:50 пожар был полностью ликвидирован. Возгорание самого частного дома и припаркованного рядом автомобиля удалось избежать. На место выезжали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.