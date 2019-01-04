В Энгельсе задержали мужчину за разбой

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:48:26+03:00

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В Энгельсе полицейские задержали 27-летнего похитителя женских сумок.

- Накануне Нового года 30 декабря, в 21:00, у дома 63 по улице Петровской, неизвестный выхватил у потерпевшей сумку и убежал. В сумке находились 800 рублей и сотовый телефон. Общий ущерб составил 11 540 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Похищенное было найдено в одном из комиссионных магазинов Энгельса. Подозреваемый задержан. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.