В Саратове за кражу постельного белья задержан 70-летний рецидивист
По факту кражи возбуждено уголовное дело
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Накануне 3 января полицейские Кировского района задержали за кражу постельного белья 70-летнего, ранее неоднократно судимого мужчину.
- Вчера в 11:22, неизвестный, находясь в помещении магазина расположенного на улице Танкистов, совершил кражу комплекта постельного белья стоимостью 1790 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По подозрению в преступлении был задержан 70-летний мужчина, который ранее был, неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело, даны признательные показания.