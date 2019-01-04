В Саратове за кражу постельного белья задержан 70-летний рецидивист

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:24:48+03:00

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Накануне 3 января полицейские Кировского района задержали за кражу постельного белья 70-летнего, ранее неоднократно судимого мужчину.

- Вчера в 11:22, неизвестный, находясь в помещении магазина расположенного на улице Танкистов, совершил кражу комплекта постельного белья стоимостью 1790 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в преступлении был задержан 70-летний мужчина, который ранее был, неоднократно судим за кражи. Возбуждено уголовное дело, даны признательные показания.