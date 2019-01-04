Блогер Николай Панков: Не пинайте дохлого льва

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков высказался в очередном посте в своем телеграм-канале «Пара слов» в адрес Льва Павлючкова.

- Как только у него прекращаются финансы от нанимателя, начинаются от него подставы и потоки грязи. Пополам с саморекламой себя как крутого пиарщика. На случай что заплатят те, кто ещё не в курсе его методов. Далеких и от закона, и от морали. Про то, что в родной области все про него знают, уже говорил. Помните, это при нем горели и тонули, избирательные участки. Потом и в других областях прославился. И Самара, и Ульяновск. Продув все, что можно на выборах и ославив Морозова. Видно, везде его раскусили, что снова Родину вспомнил. Сразу заявив, от кого ждёт денежных потоков. В свой карман наверное. Понравилось видать с «главы строительного лобби» денег за посты брать в двойном размере. Хоть телеграмом да заработать. И вспомнить былое, когда и бабки были, и надежды на будущее. Да, Лёва, кого-то на Росстат, а кого-то на свалку истории. И желчи все больше на родную область. А зря.