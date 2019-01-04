На автоподъезде к Саратову столкнулись Mazda и Mercedes

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:36:31+03:00

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Накануне 3 января, под Саратовом столкнулись две иномарки.

- Вчера в 17:20, на автоподъезде к Саратову со стороны Калининска, 24-летний водитель автомобиля Mazda допустил столкновение с автомобилем Mercedes, под управлением 30-летнего водителя, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Mazda и 24-летняя пассажирка автомобиля Mercedes. Оба были госпитализированы. После оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение.