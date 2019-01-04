Дом на Новоузенской заливает кипятком из-за порыва теплотрассы

4 Янв. 2019 2019-01-04T09:17:58+03:00

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В центре Саратова жители опасаются ЧП из-за порыва теплотрассы.

Как сообщили «КП-Саратов» горожане, из-за аварии уже пострадал дом №63/65 на улице Новоузенская.

- Третьи сутки подвал заливает горячей водой из прорвавшейся теплотрассы, — рассказала нашему корреспонденту жительница дома Наталья.

При этом она заметила, что о неисправности теплотрассы было известно еще в октябре, горячая вода все это время «подогревала» землю на детской площадке во дворе многоэтажек. Теперь она заливает подвал десятиэтажного дома, в подъезде густой пар, с потолка и стен течет конденсат, пар поступает в квартиры на первом этаже.

- Жильцы недовольны, в том числе, и я. Звонили по номеру «112», никто не приехал, сообщение отправили в какую-то центральную диспетчерскую. В администрации Октябрьского района сказали, что ситуация сложная, но решается, как будто это не аварийная ситуация. В подвале электропроводка, жильцы боятся пожара, — отметила Наталья.

По словам жильцов, в настоящее время техника приехала на место аварии, но к работам не приступила, так как коммунальщики ждут тепловиков для отключения тепла.

Тем временем горячая вода затопила еще одну многоэтажку рядом по ул. Пугачевская, 3/9.

В администрации Наталье ответили, что обращение «успешно принято и находится на рассмотрении». При этом напомнили, что «письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации».

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- Вечер добрый! Ситуация по указанному Вами адресу непростая, в кратчайшие сроки коммунальные службы приступят к устранению повреждения. — Такой ответ был получен через личные сообщения от главы Саратова Михаила Исаева.