2019-01-04T07:26:27+03:00
Общество

В пятницу в Саратовской области будет снежно и тепло

Ожидается метель
Екатерина Семенова
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В пятницу, 4 января, в Саратовской области ожидается снежная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре, небольшой и умеренный снег будет идти в большинстве районов. При этом осадки могут быть смешанного типа — снег с дождем.

Местами возможен сильный туман, метель, гололед и налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, а при порывах до 12-15 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет -1-6 градусов.

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