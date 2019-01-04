В пятницу в Саратовской области будет снежно и тепло
Ожидается метель
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В пятницу, 4 января, в Саратовской области ожидается снежная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре, небольшой и умеренный снег будет идти в большинстве районов. При этом осадки могут быть смешанного типа — снег с дождем.
Местами возможен сильный туман, метель, гололед и налипание мокрого снега.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, а при порывах до 12-15 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет -1-6 градусов.