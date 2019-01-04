В пятницу в Саратовской области будет снежно и тепло

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 4 января, в Саратовской области ожидается снежная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре, небольшой и умеренный снег будет идти в большинстве районов. При этом осадки могут быть смешанного типа — снег с дождем.

Местами возможен сильный туман, метель, гололед и налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, а при порывах до 12-15 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет -1-6 градусов.