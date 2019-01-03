Михаил Исаев: Ночью и днем ведутся работы по уборке снега в Саратове

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:38:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 3 января, глава Саратова Михаил Исаев проверил, как в городе убирают снег.

В пресс-службе администрации сообщили «КП-Саратов», что Исаев посетил, в первую очередь, адреса, по которым больше всего нареканий у горожан.

В частности, он побывал на 2-й Садовой, возле Областной клинической больницы. По словам директора «Службы благоустройства города» Александра Белова, здесь работает крупногабаритная техника и за смену удается вывезти на полигоны более 50 КамАЗов снега.

- Обеспечить здесь беспрепятственный проезд для автомобилей и, самое главное, карет «скорой помощи» — наша первостепенная задача, — заявил Михаил Исаев.

На улице Огородная снег убирают фронтальными погрузчиками, самосвалами и силами рабочих, однако ситуация усугубляется частыми порывами на водосетях.

- С таким количеством выпавших осадков — никто не отдыхает, все службы работают в круглосуточном режиме, как и обычно. И днем, и ночью ведутся работы по вывозу снега и расширению магистралей и дорог. Задача на сегодня — подъемы на Кумысную поляну, крупные транспортные артерии во всех районах города, — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что с 3 января начали работать временные дорожные знаки, запрещающие парковку на время уборки снега на некоторых улицах.

Напомним, по прогнозу синоптиков, ночью и завтра днем вновь ожидается сильный снегопад.

В день работает 11 крупных звеньев, в ночь очистка продолжится. Будет привлечено большее количество сторонних организаций, так как в ночное время суток процесс уборки более эффективен и, соответственно, происходит в больших масштабах», - подчеркнул Михаил Исаев.

Также руководитель муниципалитета напомнил коммунальным службам и автомобилистам о том, что с начала года начали работать временные дорожные знаки, ограничивающие стоянку и парковку.