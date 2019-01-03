В Саратове ожидается сильная метель

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:16:49+03:00

МЧС предупреждает об опасности на дорогах

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ГУ МЧС России по Саратовской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, сегодня ночью и днем в пятницу, 4 января, ожидается сильный снег, до 19 мм.

Кроме этого усилится юго-восточный ветер, его скорость при порывах достигнет 15 метров в секунду. Это приведет к метели.

Из-за тумана ухудшится видимость до 500 метров и менее. На дорогах обстановка осложнится снежными заносами и гололедицей.