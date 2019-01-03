В Энгельсе «пятнадцатая» протаранила два автомобиля Kia

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:07:23+03:00

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Вечером 2 января произошло массовое ДТП в Энгельсе.

- На улице Студенческая, напротив дома №138, водитель ВАЗ-2115 на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД.

«Пятнадцатая» врезалась в автомобиль Kia под управлением 47-летнего водителя, а потом в еще один автомобиль Kia под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали 26-летний водитель отечественного авто, а также двое его пассажиров. Госпитализация потребовалась также пассажирке оной из иномарок.