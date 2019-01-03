В Саратове за несостоявшийся тур в Испанию мужчина отсудил 200 тыс рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:14:47+03:00

Он оплатил поездку, но не попал на курорт

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В Роспотребнадзор по Саратовской области обратился гражданин с жалобой на туроператора ООО «Панорама Тур» и турагента «Тревелэксперт».

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, мужчина заключил договор с ООО «Тревелэксперт» на поездку в Испанию для двух человек.

Стоимость тура была полностью оплачена, однако туроператор «ПанамаТур» не исполнил свои обязательства.

Роспотребнадзор обратился в Ленинский районный суд для защиты прав незадачливых туристов. Требования истца были частично удовлетворены: с «Панамы Тур» было взыскано 164 064 рубля в пользу потребителей, в том числе компенсация морального вреда у сумме 5 тыс. рублей и штраф 53,4 тыс. рублей. С «Тревелэксперт» суд взыскал 33 936 рублей, включая 5 тыс. рублей компенсации и 10 тыс. рублей — штраф.