Отравившиеся клиенты кафе «Юан» в Саратове отсудили 336 тыс. рублей

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:59:03+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области добилось компенсации ущерба клиентами суши-бара «Юан».

Всего в Роспотребнадзор обратились 10 человек, которые пострадали от некачественного питания. Они подали обращения о ненадлежащем оказании услуг ИП Бондарчук Роман Сергеевичем, который владеет студией суши и роллов «Юан», сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Как оказалось, суши и роллы в «Юан» вызвали массовое отравление. 10 человек оказались в больнице с сальмонеллезом.

Расследование показало, что причиной стало несоблюдение правил личной гигиены работниками кафе, а также нарушения санитарных и технологических требований.

Студию «Юан» закрыли на 30 суток. Кроме этого 10 граждан через суд, при поддержке Роспотребнадзора, добились компенсации. В общей сложности они отсудили 336 522 рубля, из которых 205 тыс. — за моральный вред, а 113 тыс. — штраф.