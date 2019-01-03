2019-01-03T10:38:42+03:00
Общество

Панков о балаковцах: И город замечательный, и люди атомные

Депутат Госдумы посвятил пост в телеграм-канале городу Балаково
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков посвятил очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов» жителям города Балаково.

- А балаковцы продолжают радовать креативом. Они люди не только талантливые, но и мыслят нестандартно. Вот так видят Балаково и своих земляков. Хотят, чтобы об их городе знали за пределами нашей области. Подтверждаю — и город замечательный, и люди атомные.

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