Панков о балаковцах: И город замечательный, и люди атомные

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:38:42+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков посвятил очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов» жителям города Балаково.

- А балаковцы продолжают радовать креативом. Они люди не только талантливые, но и мыслят нестандартно. Вот так видят Балаково и своих земляков. Хотят, чтобы об их городе знали за пределами нашей области. Подтверждаю — и город замечательный, и люди атомные.