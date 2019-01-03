В новогоднюю ночь у саратовца взломали дверь и обокрали квартиру
Он остался без акустических колонок
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2 января 2019 года в полицию Ленинского района Саратова обратился безработный 30-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам потерпевшего, в период с 31 декабря кто-то взломал входную дверь в его комнату. Оттуда были похищены две акустические колонки стоимостью 5 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже полиция задержала 29-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления гражданина.
Он признался, но похищенное не вернул.