2019-01-03T17:00:06+03:00
Происшествия

В Балакове полиция раскрыла кражу браслета спустя пять месяцев

Безработный продал свою добычу неизвестному
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области полиция раскрыла августовскую кражу.

Как сообщили «КП-Саратов», по словам потерпевшей, 20 августа в районе ТЦ «Сити» у нее пропал браслет из желтого металла. При этом сама женщина не смогла рассказать, как это произошло.

По данному факту начата проверка, возбуждено уголовное дело.

2 января был задержан подозреваемый — 53-летний мужчина. Ранее он уже был судим за кражу и хранение наркотиков. В настоящее время мужчина не работает.

Он рассказа, что продал браслет неизвестному.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24