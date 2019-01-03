В Балакове полиция раскрыла кражу браслета спустя пять месяцев

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области полиция раскрыла августовскую кражу.

Как сообщили «КП-Саратов», по словам потерпевшей, 20 августа в районе ТЦ «Сити» у нее пропал браслет из желтого металла. При этом сама женщина не смогла рассказать, как это произошло.

По данному факту начата проверка, возбуждено уголовное дело.

2 января был задержан подозреваемый — 53-летний мужчина. Ранее он уже был судим за кражу и хранение наркотиков. В настоящее время мужчина не работает.

Он рассказа, что продал браслет неизвестному.