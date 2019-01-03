В Балакове полиция раскрыла кражу браслета спустя пять месяцев
Безработный продал свою добычу неизвестному
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В Балакове Саратовской области полиция раскрыла августовскую кражу.
Как сообщили «КП-Саратов», по словам потерпевшей, 20 августа в районе ТЦ «Сити» у нее пропал браслет из желтого металла. При этом сама женщина не смогла рассказать, как это произошло.
По данному факту начата проверка, возбуждено уголовное дело.
2 января был задержан подозреваемый — 53-летний мужчина. Ранее он уже был судим за кражу и хранение наркотиков. В настоящее время мужчина не работает.
Он рассказа, что продал браслет неизвестному.