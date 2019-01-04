9,7 тыс. семей Саратовской области получают компенсацию по ипотеке
Более 9,7 тыс. семей в Саратовской области получают выплаты по социальной ипотеке
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, компенсации расходов на погашение процентов по ипотечному займу ведется в рамках программы «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года»
В целом по областным и федеральным программам граждане могут получить до 50% компенсации от своих затрат на погашение процентов. Обладатели же материнского капитала вправе рассчитывать на 70%-ную компенсацию.
Некоторым категориям граждан — работники бюджетной сферы медицинских, социальных, культурных, спортивных, учебных учреждений получают полную компенсацию процентов по кредиту.