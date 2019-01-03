Тела погибших отца и сына в Пугачевском районе нашел их односельчанин

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:25:59+03:00

Он пришел в гости и увидел пожар

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Следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Пугачевском районе Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла в селе Березово.

Вечером 2 января один из местных жителей решил зайти в гости к соседям. Дверь в их дом оказалась незаперта, а комнаты заполнены дымом. Самостоятельно помочь односельчанам он не смог, поэтому вызвал от соседей пожарных.

После тушения на диване в жилой комнате было найдено тело 65-летнего хозяина дома, а в коридоре около входной двери — труп его 40-летнего сына с ожогами.

Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Следователи считают, что причиной гибели стало отравление продуктами горения. Возможная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время по данному факту начата проверка. Следователи проводят пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.