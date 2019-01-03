2019-01-03T08:30:58+03:00
Происшествия

На пожаре в селе Березово погибли отец и сын

ЧП произошло в Пугачевском районе
Екатерина Семенова
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На пожаре в Пугачевском районе Саратовской области погибли два человека.

- Сообщение о возгорании частного дома на улице Советская села Березово поступило в 18:58, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.

На место происшествия выехали пять человек личного состава и две единицы техники. Они справились с огнем в 19:55.

Площадь пожара составила 8 кв. метров. После тушения были обнаружены тела двух мужчин — отца и сына.

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