Саратовский актер рассказал про съемки фильма «Т-34»

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский музыкант и актер Василий Уриевский поделился в своем Инстаграм впечатлениями от участия в фильме «Т-34», который в эти дни идет в кинотеатрах России.

Принявший участие в сьемках фильма актер «Театра на Таганке» рассказал, что фильм посмотрел с удовольствием не смотря на то, что сцены, отснятые с его участием, в итоговый монтаж не вошли.

Уриевский выложил в сеть видеоролик со съемок, где готовились кадры пребывания героев в концлагере. Одного из военнопленных играл саратовский актер.

- Мечта остается мечтой, — прокомментировал запись Василий Уриевский съемки блокбастера.

Уже в комментариях его коллеги напомнили, что в скором времени выходит полнометражный фильм с участием Василия в одной из главных ролей.