Росгвардейцы спасли замерзающего в овраге под Саратовом мужчину

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:58:01+03:00

Он шел в гости к родственникам из поселка в облцентр

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В Саратове сотрудники Росгвардии спасли 32-летнего мужчину, который заблудился по пути из поселка Ровное в Саратов и упал в овраг. Росгвардейцы работали вместе со спасателями и работниками силовых ведомств.

- Сельчанин пошел в гости к родственникам в облцентр, но по пути попал в снежную бурю и сбился с пути. Гражданин замерз, упал в канаву и не смог двигаться. Понимая опасность всей ситуации, он позвонил в службу спасения и назвал приблизительное местоположение, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Получив информацию, наряды немедленно выдвинулись на поиски. Правоохранители обследовали территорию и опрашивали местных жителей. Несмотря на непогоду, старшина Николай Догошев и сержант Дмитрий Симоганов в скором времени нашли пропавшего.

Патруль укутал мужчину и передал спасателям для оказания медпомощи. Сельчанин рассказал, что перед тем, как его нашли, он потерял надежду на спасение.