2019-01-02T16:42:37+03:00
Общество

Саратовские пожарные просят не оставлять детей дома одних

Самое главное в профилактике - не запретить, что приводит к желанию нарушить правила, а понятно объяснить
Ольга Муравлёва
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Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области напоминают о правилах пожарной безопасности, замечая, что гибель детей на пожарах — не редкость.

- Самое главное в профилактике - не запретить, что приводит к желанию нарушить, а понятно объяснить. Кроме правил пожбезопасности, нужно рассказать, как правильно поступать в случае возникновения пожара, — сообщили «КП-Саратов» в главке.

По словам МЧСников, наиболее высокий риск возгораний в домах, где дети остаются без присмотра, с матерями или отцами-одиночками, в многодетных или неблагополучных семьях.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, единый телефон спасения — 01, с мобильного 101.

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