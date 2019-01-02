Около «Меркурия» в Энгельсе столкнулись две иномарки

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:33:19+03:00

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В Энгельсе Саратовской области сегодня вечером, 2 января, случилось ДТП с участием двух машин.

- Авария произошла на Тельмана, недалеко от перекрестка с улицей Маяковского, около ТЦ «Меркурий», — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

Столкнулись две иномарки — кроссовер и седан марки Chevrolet. Пробки сейчас нет. Участники инцидента ожидают сотрудников ГИБДД.