На Вольском тракте в столкновении четырех авто погиб человек, семеро пострадали

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:31:54+03:00

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В Саратовской области 2 января случилось еще одно смертельное ДТП на трассе.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на Вольском тракте, при повороте на Базарный Карабулак.

Там столкнулись четыре авто: BMW, Renault, Ford и Lada Granta. Известно об одном погибшем, еще семеро пострадали. Среди них шестилетний ребенок.

На место выехали сотрудники облспаса, которым пришлось разрезать автомобили гидроинструментом, чтобы помочь раненым.

Также работают врачи «скорой помощи», Центра медицины катастроф, инспекторы ДПС.

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