В Саратове у предпринимателя украли часы за полмиллиона и кольцо с бриллиантами

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:56:15+03:00

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Полицейские Саратова раскрыли дело о краже, которая произошла 20 июля 2017 года. У 39-летнего мужчины из дома тогда украли деньги и драгоценности.

- Индивидуальный предприниматель обратился в участок и рассказал, что с 02:30 до 08:00 неизвестные злоумышленники проникли в его дом на Новосибирской улице и украли 450 тыс. рублей, наручные часы за 500 тыс. рублей и золотое кольцо с двумя бриллиантами за 170 тыс. рублей, а также документы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 31-летнего безработного рецидивиста. Именно его подозревают в краже, возможно теперь ему снова придется отбыть наказание по статье «Кража».