В Балакове во время маникюра у пьяной девушки украли телефон

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балакове у девушки украли телефон во время того, пока ей делали маникюр на дому. Преступление произошло 1 декабря.

- В полицию о краже 24-летняя гражданка сообщила спустя почти две недели — 13 декабря вечером. Она рассказала, что в период с 10:00 до 11:30 во время косметических процедур в квартире по Каховской улице у нее похитили телефон почти за 12 тыс. рублей. Потерпевшая сама, по ее словам, во время маникюра была пьяна, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

После оказания услуг по объявлению девушка ушла из квартиры и на улице обнаружила отсутствие гаджета. Она вернулась в помещение, но там ей никто не открыл.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» и задержала 20-летнюю девушку, которая проживает в этой квартире. У подозреваемой изъяли телефон. Официально она безработная и ранее не судима, ей выписали подписку о невыезде.