Четыре человека погибли после столкновения маршрутки и авто в Саратовской области
Еще трое пострадали
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В 500 м от села Синодское Воскресенского района Саратовской области сегодня, 2 января, случилось ДТП с четырьмя погибшими.
- Столкнулись маршрутка №602, ехавшая в Балаково, и автомобиль Ford. На месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира легковушки, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
В общественном транспорте пострадали трое человек, им от 30 до 50 лет, один из них — 50-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.
Сотрудники облспаса вытащили тела погибших. На месте также работает ДПС. Обстоятельства выясняются.