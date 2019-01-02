Четыре человека погибли после столкновения маршрутки и авто в Саратовской области

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:51:09+03:00

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В 500 м от села Синодское Воскресенского района Саратовской области сегодня, 2 января, случилось ДТП с четырьмя погибшими.

- Столкнулись маршрутка №602, ехавшая в Балаково, и автомобиль Ford. На месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира легковушки, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В общественном транспорте пострадали трое человек, им от 30 до 50 лет, один из них — 50-летний мужчина — в тяжелом состоянии. Их госпитализировали.

Сотрудники облспаса вытащили тела погибших. На месте также работает ДПС. Обстоятельства выясняются.