В Саратове пасынок украл у сожителя мамы компьютер и микроволновку
Подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался за кражи
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В Саратове полицейские задержали пасынка, который своровал у 55-летнего мужчины технику из квартиры по 1-му Нефтяному проезду.
- Днем 29 декабря гражданин пришел с заявлением и рассказал, что в период с 10 сентября по 6 декабря 29-летний сын сожительницы украл из жилища компьютер и микроволновую печь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался за кражи.
Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли парня. Он признался в воровстве, у него изъяли залоговые билеты из ломбарда, куда он сдал похищенное.