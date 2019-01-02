2019-01-02T15:16:06+03:00
Происшествия

В Саратове пасынок украл у сожителя мамы компьютер и микроволновку

Подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался за кражи
Ольга Муравлёва
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В Саратове полицейские задержали пасынка, который своровал у 55-летнего мужчины технику из квартиры по 1-му Нефтяному проезду.

- Днем 29 декабря гражданин пришел с заявлением и рассказал, что в период с 10 сентября по 6 декабря 29-летний сын сожительницы украл из жилища компьютер и микроволновую печь, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Сумма ущерба составила 8,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что подозреваемый нигде не работает и ранее уже привлекался за кражи.

Правоохранители возбудили уголовное дело и нашли парня. Он признался в воровстве, у него изъяли залоговые билеты из ломбарда, куда он сдал похищенное.

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