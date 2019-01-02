В саратовском магазине цветов торговали водкой и шампанским

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:08:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники саратовской полиции выявили продажу алкоголя в цветочном магазине на 5-м Динамовском проезде.

- В помещении торговали водкой — 0,5 литра за 100 рублей, шампанским крепостью 7,5% — 0,75 литра за 250 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полицейские изъяли пять бутылок 40-градусной водки и две — шампанского, а на индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном нарушении.