В саратовском магазине цветов торговали водкой и шампанским
В отношении ИП возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:
Сотрудники саратовской полиции выявили продажу алкоголя в цветочном магазине на 5-м Динамовском проезде.
- В помещении торговали водкой — 0,5 литра за 100 рублей, шампанским крепостью 7,5% — 0,75 литра за 250 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Полицейские изъяли пять бутылок 40-градусной водки и две — шампанского, а на индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном нарушении.