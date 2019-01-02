Водитель эвакуатора умер в больнице после столкновения с иномаркой под Саратовом
ДТП случилось на 272-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград
Фото из соцсетей
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В Саратовском районе области вчера вечером, 1 января, столкнулись Renault Duster и эвакуатор ГАЗ.
- В 18:00 на 272-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, у села Шевыревка, 67-летний шофер иномарки выехал на встречку и врезался в отечественное авто, за рулем которого был 22-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
Помощь в спасении оказывали сотрудники облспаса. Госпитализировали обоих водителей и 64-летнюю пассажирку Renault, однако в больнице молодой пострадавший скончался.