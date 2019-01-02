Водитель эвакуатора умер в больнице после столкновения с иномаркой под Саратовом

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовском районе области вчера вечером, 1 января, столкнулись Renault Duster и эвакуатор ГАЗ.

- В 18:00 на 272-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, у села Шевыревка, 67-летний шофер иномарки выехал на встречку и врезался в отечественное авто, за рулем которого был 22-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.

Помощь в спасении оказывали сотрудники облспаса. Госпитализировали обоих водителей и 64-летнюю пассажирку Renault, однако в больнице молодой пострадавший скончался.